(ÖZEL) Hırsızlar sert kayaya tosladı, 15 yaşındaki genç hırsızları böyle kovaladı

Bahçelievler’de bir sitedeki dairenin önündeki aküyü gözüne kestiren hırsızları siteden çıkışları sırasında fark eden 15 yaşındaki genç kovaladı. Genci karşısında görünce ne yapacağını şaşıran hırsızlar kaçarak kayıplara karışırken, gencin hırsızları tekme atarak kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Bahçelievler Kocasinan Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık için siteye gelen iki kişi sitenin C bloğunun giriş katında bulunan bir araba aküsünü gözlerine kestirdi. Hırsızlardan biri gözcülük yapmak için yukarıda beklerken, diğeri de duvarın üstünden atlayarak evin bahçesine girdi.

Hırsızlar sert kayaya tosladı, 15 yaşındaki genç kovaladı

Aküyü alarak arkadaşına veren hırsız sitenin bahçesinden çıkmak için harekete geçtiği sırada, sitede oturan 15 yaşındaki genç hırsızları fark edip olaya müdahale etmek istedi. Genç, gözcülük yapan hırsızı tekme ve yumruk atarak yakalamaya çalışırken, sitede bulunan hırsız örümcek adam gibi tırmanıp kaçtı. Bu sırada gencin elinden kurtulan diğer hırsız ise kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“Tam hırsızlar aküyü alırken tepelerine çöküyor”

Bir diğer site sakini Orhan Akpınar ise evin bahçesinden akü çalınması olayıyla ilgili, “Sabah erken saatleriydi komşular beni hırsız var diye çağırdılar. Biz koştuk D blokun giriş katındaki dairenin balkonunda duran araba aküsünü hırsızlar atlayıp giriyorlar bahçeden bunları tam alırken tesadüfen evin sahibinin 15 yaşındaki oğlu o da görüyor. Tam hırsızlar aküyü alırken tepelerine çöküyor. Güzel bir tokatlıyor onları ve bunlar da aküyü orada bırakıp kaçıyorlar. Biz de koştuk ama iki hırsızın bir tanesi bir tarafa bir tanesi bir tarafa kaçtılar. Elimizden kurtulup gittiler. Birkaç gün sonra da A bloka hırsızlar girdi. Bu hırsızlardan kurtulmanın çaresi nasıl olacak? Kimler bunu organize ediyor? Kimler bunlara göz yumuyor? Bunların sonu kesildi diye ne zaman bir haber duyacağız dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu

Gencin hırsızları kovaladığı anlar kameraya yansıdı

Bahçelievler’de 15 yaşındaki gencin hırsızları kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların ilk önce sitenin bahçesine indiği ve daha sonra tırmandığı, sonrasında ise bir evin önündeki aküyü alarak arkadaşına verip çıkacağı sırada gencin gelerek hırsızları tekme atarak kovalaması görülüyor.