(Özel) Hırsızların alarm paniği kamerada

Küçükçekmece’de, bir tekstil atölyesine girmeye çalışan 4 şüpheli kameraya yansıdı. Hırsızlar kapıyı açtıktan sonra alarmın çalmasıyla kayıplara karıştı.
Kamerada, hırsızların geldikleri araçla önce etrafı kolladıkları ve ardından iş yerinin kapısına yanaştıkları kaydedildi. Ardından araçtan maskeli 3 kişi inerken, 1 kişinin araçta beklediği görüldü. Alarmın ardından hırsızların iş yerinden herhangi bir şey çalmadan kaçtıkları görülüyor.Hırsızlar hakkında şikayette bulunduklarını belirten iş yeri sahibi Enes Ece, şüphelilerin bir an önce yakalanması istediğini kaydetti.