(ÖZEL) Hırsızlıktan aranan kadınlar uygulama noktasında yakalandı

Arnavutköy’de yankesicilik ve hırsızlık suçlarından aranan şahıslar polisin takibi sonucunda, uygulama noktasında yakalandı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(ÖZEL) Hırsızlıktan aranan kadınlar uygulama noktasında yakalandı
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Arnavutköy’de yankesicilik ve hırsızlık suçlarından aranan şahıslar polisin takibi sonucunda, uygulama noktasında yakalandı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de pazar yerleri ve iş yerlerinden hırsızlık ve yankesicilik yaptığı tespit edilen kişiler polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. Arnavutköy Kayabaşında bulunan uygulama noktasına takılan şahıslar ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Yakalanan 2 şahıs ekipler tarafından karakola götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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