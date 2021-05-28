(ÖZEL) Hotele müşteri gibi geldi, resepsiyondan telefonu çaldı

Beyoğlu’nda bir hotele müşteri gibi gelen hırsız, resepsiyondaki cep telefonun çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın telefonu rahat tavırlarla çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, 23 Nisan günü Beyoğlu Hasnun Galip Sokak üzerindeki bir hotelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hotele müşteri gibi gelerek resepsiyona uğrayan kimliği belirsiz şahıs, burada kimsenin olmadığını görünce banko üzerindeki cep telefonunu çalarak hotelden çıkış yaptı. Resepsiyon görevlisi masasının başına geldiğinde ise cep telefonun olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Kayıtlarda telefonun çalındığını belirleyen çalışan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hotel güvenlik kayıtlarını izleyen ve çevrede incelemelerde bulunun polis ekiplerinin hırsızı yakalama çalışmaları sürüyor.