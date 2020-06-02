Kaza, Pendik Esenler Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan bir otomobil, yan yoldan bir anda karşısına çıkan otomobille çarpıştı. Karşı karşıya gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Salih Y. ile yanındaki babası Halis Y. yaralandı. Kazaya karışan diğer sürücünün ise aracını terk ederek olay yerinden kaçtığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye götürdü. Kazaya karışan otomobillerde ise maddi hasar meydana geldi.
(Özel) İki otomobil birbirine girdi, kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı
PENDİK’TE İKİ OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ, KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
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