(Özel) İki otomobil birbirine girdi, kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı

Pendik’te seyir halindeyken bir anda karşı karşıya gelen iki otomobil birbirine girdi. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaza, Pendik Esenler Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan bir otomobil, yan yoldan bir anda karşısına çıkan otomobille çarpıştı. Karşı karşıya gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Salih Y. ile yanındaki babası Halis Y. yaralandı. Kazaya karışan diğer sürücünün ise aracını terk ederek olay yerinden kaçtığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye götürdü. Kazaya karışan otomobillerde ise maddi hasar meydana geldi.