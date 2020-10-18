(ÖZEL) İranlı kadın konakladığı otelde intihar girişiminde bulundu

İstanbul’da konakladığı otelde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beyoğlu Feridiye Caddesi üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Anahıta K. (28) isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle konakladığı otelde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Kadının intihara teşebbüs ettiğini gören bir çalışan durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Anahıta K. Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.