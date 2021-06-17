(ÖZEL) İş yerinde bacağından vuruldu, elinde silahla hasmını kovaladı

Kağıthane’de aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen 2 kişi arasındaki silahlı kavgada bacağından vurulan şahıs, elinde silahla kendini vuran şahsı kovaladı. Olay yerinden kaçan şüpheli Kağıthane Asayiş Büro Amirliği tarafından kısa sürede yakalanırken, yaşananlar o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 28 Mayıs günü saat 21.15 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Bozkır Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (24) ile M.Ş. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından işyerine giren İ.B.’nin arkasından içeri giren M.Ş. yanında getirdiği tabancıyı eline alarak ateş etmeye başladı.
Bacağından vuruldu, elinde silahla hasmını kovaladı
Kısa sürede yakalanan şahıs tutuklandı
Yaşanan olayın ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaparak M.Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından M.Ş. kısa sürede olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan M.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşanan silahlı kavganın öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdıKağıthane’de yaşanan silahlı kavga öncesi ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların bir işyeri önünde birbirlerini itip kalktıkları, daha sonra ise içeriye girdikleri ve ateş ederek bir şahsı yaraladıktan sonra kaçtığı, yaralı şahsında kendini vuran şahsın arkasından işyerinden yerinden çıktığı anlar görülüyor.