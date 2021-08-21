(Özel) İstanbul metrosunda intihar ihbarına giden polis hırsızı suçüstü yakaladı

Kağıthane’de metro istasyonunda intihar olduğu ihbarına giden polis ekipleri, metro istasyonun güvenlik görevlisiyle birlikte kablo hırsızını suçüstü yakaladı. Metro köprüsünün demirlerini de çalan hırsızın yakalandığı anlar kameralara yansırken, şüphelinin “uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan da aranmasının olduğu öğrenildi.
Metro köprüsünün demirlerini de çalmış
Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada hırsızın Fatih C. (28) olduğunu tespit etti. Hırsızı polis otosuna götüren ekiplerin yanına gelen iki kişi, hırsızın ilçe kaymakamlığı önündeki metro köprüsündeki korkulukları çaldığını ve oradan istasyona doğru kaçtığını söyledi. Bu sırada polislerin yanına gelen metro şantiyesinin görevlisi de kablo çalmaya çalıştığı sırada kaçtığını bildirdi. Metroda suçüstü yakalanan hırsızın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı öğrenildi. Hırsız F.C. polis ekipleri tarafından Sadabad Polis Merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.