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(Özel) İstanbul polisi dönüş trafiğini havadan denetledi

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Kurban Bayramı tatili dönüşü İstanbul’un giriş noktalarında oluşan trafik yoğunluğu polis helikopteri ile havadan denetlendi.

(Özel) İstanbul polisi dönüş trafiğini havadan denetledi
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Kurban Bayramı tatili dönüşü İstanbul’un giriş noktalarında oluşan trafik yoğunluğu polis helikopteri ile havadan denetlendi.

Kurban Bayramı tatilinin son günü nedeniyle İstanbul’da dönüş yolunda trafik başladı. Polis ekiplerinin trafiğin yoğun olduğu noktalarda yaptığı denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Çamlıca ve Mahmutbey Gişeleri kontrol edildi. Helikopterli denetimlerde, trafik yoğunluğunun olduğu noktalar tespit edildi.
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