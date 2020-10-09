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(Özel) İstanbul trafiğinde “bu kadarına da pes” dedirten görüntü kamerada

MALTEPE’DE BİR MAGANDA ARKADAŞINI YÜZÜSTÜ MOTOSİKLETE YATIRARAK DAKİKALARCA SEYRETTİ. MAGANDA HEM KENDİ HEM DE ARKADAŞININ CANINI TEHLİKEYE ATTIĞI O ANLARI “ÜCRETSİZ NAKLİYAT YAPILIR” NOTUYLA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI.

(Özel) İstanbul trafiğinde “bu kadarına da pes” dedirten görüntü kamerada

Maltepe’de bir maganda arkadaşını yüzüstü motosiklete yatırarak dakikalarca seyretti. Maganda hem kendi hem de arkadaşının canını tehlikeye attığı o anları “ücretsiz nakliyat yapılır” notuyla sosyal medyada paylaştı.

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle drift yaparak makas atan ve tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Maltepe’de kaydedilen görüntülerde motosikletli bir maganda, akrobatik hareketler yapmak için arkadaşıyla motosikleti bindi. Kendi düzgün oturan ancak arkadaşını yüzüstü yatıran maganda sokak üzerinde seyretmeye başladı. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan maganda hem kendi hem de arkadaşının canını tehlikeye attı.

“Ücretsiz nakliyat yapılır” notuyla paylaştı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte terör estirdiği o anları kaydedip “ücretsiz nakliyat yapılır” notuyla sosyal medyada paylaşan motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.


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