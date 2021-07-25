(Özel) İstanbul’da ailesinin şiddet uyguladığı 1’i engelli 3 çocuğu polis kurtardı

Kağıthane’de yabancı uyruklu anne ve baba, 1’i engelli 3 çocuğunu feci şekilde darp etti. Dayak yiyen çocukların çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansırken, çocuklar vatandaşların ihbarı üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kilitlendikleri evden kurtarıldı.
Kağıthane polisi çocukları kurtardıÇocuğun evde biri engeli iki kardeşinin ve babaannesinin olduğunu, anne ve babasının kendilerini eve kilitleyerek gittiğini söylemesi üzerine olay yerine Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısını açtıkları eve giren Kağıthane polisi, engelli olan 15 yaşındaki V.B. ile kardeşleri M.B. (12) ve A.M.’yi (5) kurtardı. Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Evdeki babaanne Semiye A. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.