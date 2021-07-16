(Özel) İstanbul’da canlı yayında intihar girişimi: Polis böyle etkisiz hale getirdi

TEM Otoyolu Sarıyer mevkisinde bir genç, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak intihar etmek için FSM Köprüsü’ne yürümek istedi. Yayının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, boğazına bıçak dayayarak yanına yaklaştırmayan genci bir anlık dalgınlığından faydalanarak etkisiz hale getirdi. O anlar kameralara yansıdı.
Canlı yayında intihar girişimiAncak genç bu seferde bıçağı boğazına dayayarak polislerini yanına yaklaştırmadı. Saatlerce devam eden girişim sonucunda bir anlık dalgınlığından yaralanan polis, genci etkisiz hale getirdi. Bıçağa el koyan polis genci emniyete götürdü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.