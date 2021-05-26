(Özel) İstanbul’da dev “bonzai” operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi

Bağcılar’da “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın bagajında bulunan 2 stepne lastikte 16 kilogram bonzai ele geçirdi. Ekipler, uyuşturucuların depolandığı lastikçide yaptıkları aramada ise 45 kilogram uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucuların ele geçirilmesinin ardından zanlıların sorgulayan polis, uyuşturucuyu bir lastikçiden aldıklarını belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Bağcılar polisi, önceki gün akşam saatlerinde Sancaktepe Mahallesi’ndeki lastikçiye operasyon düzenledi. Operasyonda içeride detaylı arama yapan motorize polis ekipleri, depoda satışta hazır toplamda 45 kilogram 745 gram bonzai, skunk ve kubar maddesi ele geçirdi. Ayrıca içeride 13 litre kaçak alkol, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir miktar paraya da el konuldu. Aramalar ve bonzailerin bulunması ise kameralara yansıdı.Aramaların ardından uyuşturuculara polis ekipleri tarafından el konulurken, araçta yakalanan ve “kaçakçılık”, “uyuşturucu ticareti”, “hırsızlık”, “uyuşturucu kullanma”, “yaralama” ve “kumar” suçlarından emniyette kayıtları bulunan Celal D., Turan D., Hasan Hüseyin K. ile Paşa E. ise gözaltına alındı. Emniyette “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlemleri yapılan şüphelilerden Paşa E. ve Hasan Hüseyin K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Celal D. ile Turan D. ise serbest bırakıldı.