(Özel) İstanbul’da dev operasyon: 1.5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak tütün ve kaçak sigara satışı yapıldığı tespit edilen 3 adrese baskın düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde yaklaşık 1.5 ton kaçak tütün ve yüzbinlerce kaçak sigara ele geçirildi.
1.5 ton kaçak tütün ele geçirildiÖte yandan operasyon kapsamında firmanın sahibi Kasım K. ve adreslerde çalışan şüpheliler gözaltına alındı. Firma sahibi Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu’na Muhalefet” suçundan adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelileri ise emniyetteki adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Baskın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.