(Özel) İstanbul’da doktorların kabusu olan hırsız 14’üncü işinde yakalandı

İstanbul ve Antalya’da dadandığı hastanelerde doktorların odasına girip özel eşyalarını çalan hırsız, 14’üncü işinde Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından metroda bastığı akbilden kimliği tespit edilerek yakalandı. Çantasında bulunan yaklaşık 7 bin liraya el konulan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14’üncü işinde yakalanan hırsız tutuklandı
Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine götürülen A.Y.’nin Antalya’da ve İstanbul’un birçok ilçesinde toplam 14 hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hırsızın Maslak’taki hastanedeki odaya giriş ve çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın ilk başta hastane koridorunda yürüyerek odaları gözetlediği, daha sonra gözüne kestirdiği odaya girip hırsızlık yaptıktan sonra odadan çıkarak kaçtığı görülüyor.