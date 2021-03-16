(Özel) İstanbul’da dondurmaları çalınan esnaf: “Sezon çok hızlı başladı”

Esenler’de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin hemen ardından bir marketin önüne gelen 2’si kadın 4 hırsız, buzdolabının kilidini patlatarak içerisinden 3 bin lira değerinde dondurma çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, emniyete şikayette bulunmayan esnaf Süleyman Çavdar, “Bu sene sezon çok hızlı başladı. Sezona başladığımız gibi malı bitirdik” dedi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 05.00 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin hemen ardından dışarıya çıkan 2’si kadın 4 şahıs cadde üzerindeki bir marketin önüne geldi. Şahıslar önce park halinde olan kamyonetin kasasına ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine buzdolabına yönelen şahıslar, saniyeler içerisinde kilidi kırdı. Dolabı açan hırsızlar, içerisinden yaklaşık 3 bin lira değerindeki dondurmaları dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“İlk günden malın yarısını sattık, sezon çok hızlı başladı”

Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerine gelen esnaf Süleyman Çavdar, buzdolabının kilidinin açık olduğunu fark etti. Bunun üzerine içerisine bakan Çavdar, dondurmaların çalındığını gördü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen esnaf, 4 kişinin sabaha karşı gelip hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit etti. Olay hakkında konuşan esnaf Çavdar, “İlk günden malın yarısını sattık. Sezon çok hızlı başladı. Benimki yine iyi, geçen sene amcaoğlumun dolabını komple götürdüler” dedi.

Esnaf Süleyman Çavdar’ın olay hakkında emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.