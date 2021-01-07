(Özel) İstanbul’da esnafı şaşırtan mandalina ve ıspanak hırsızlığı kamerada

Esenler’de bir şahıs müşteri gibi geldiği marketin manav reyonunda poşetlerine mandalina ve ıspanak doldurduktan sonra cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak kaçtı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, işyeri sahibi Süleyman Çavdar, “Çalınan mandalina ve ıspanak olunca biz çok şaşırdık” dedi.
“Çalınan mandalina ve ıspanak olunca biz çok şaşırdık”Olayın ardından manav reyonundaki müşterinin kasaya gelmediğini gören Çavdar, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yaptığı incelemede ise şahsın meyve ve sebzeleri poşetlere doldurup kaçtığını belirledi. Olayla ilgili konuşan Süleyman Çavdar, “Çalınan mandalina ve ıspanak olunca biz çok şaşırdık. Çünkü biz ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Şahıs müşteri gibi gelmiş normal alışverişini yapmış. Bir taraftan kameraları bir taraftan da içeriyi izliyor. Ondan sonra telefonunu çıkartıp konuşuyormuş gibi gidiyor. Yani ıspanakla mandalina nedir arkadaş. Biz buna şaşırdık. Bu kadar adi bir hırsızlık olması garibimize gitti. Çuvalla kestanemiz, pirincimiz de çalındı. Bunlar geçmişte yaşadığımız şeyler” dedi.