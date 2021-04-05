(Özel) İstanbul’da feci kaza: Motosikletli taksinin altına girdi

Şişli’de sipariş yetiştirmek için cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, ara sokaktan aniden yola çıkan taksinin altına girdi. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan genç kuryenin burnunun kırıldığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 14.15 sıralarında Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mücahit Metin Çelik, 34 ET 4212 plakalı motosikletle yemek siparişi yetiştirmek üzere yola çıktı. Kavşağa gelen motosikletli genç, yeşil ışığın yanmasının ardından yoluna devam etmek istedi. Ancak bu sırada ara sokaktan Taner Yaraç idaresindeki 34 THA 49 plakalı taksi aniden dönüş yaparak yola çıktı. Taksiyi gören motosikletli genç frene bastı ancak yere düştükten sonra metrelerce sürüklenerek taksinin altına girdi. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Motosikletli taksinin altına girdi

Kaza sonucu motosikletli genç vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çelik’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlk yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavisi süren gencin burnunun kırıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Alkollü olmadığı öğrenilen taksicinin kusurlu bulunduğu öğrenildi.