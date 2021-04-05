(Özel) İstanbul’da feci kaza: Motosikletli taksinin altına girdi

Şişli’de sipariş yetiştirmek için cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, ara sokaktan aniden yola çıkan taksinin altına girdi. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan genç kuryenin burnunun kırıldığı öğrenildi.
Motosikletli taksinin altına girdiKaza sonucu motosikletli genç vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çelik’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlk yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavisi süren gencin burnunun kırıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Alkollü olmadığı öğrenilen taksicinin kusurlu bulunduğu öğrenildi.