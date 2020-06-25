(Özel) İstanbul’da “geç geldi” diye otobüsün camını kırdılar

Fatih Kumkapı’da yaklaşık 1 saat durakta bekleyen kimliği belirsiz şahıslar, otobüsün geç gelmesine sinirlenip taşla camını kırarak tuzla buz etti. Şahıslar kaçarken, durakta bekleyen yolcular ise mağdur oldu.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
FATİH KUMKAPI’DA YAKLAŞIK 1 SAAT DURAKTA BEKLEYEN KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHISLAR, OTOBÜSÜN GEÇ GELMESİNE SİNİRLENİP TAŞLA CAMINI KIRARAK TUZLA BUZ ETTİ. ŞAHISLAR KAÇARKEN, DURAKTA BEKLEYEN YOLCULAR İSE MAĞDUR OLDU.
Fatih Kumkapı’da yaklaşık 1 saat durakta bekleyen kimliği belirsiz şahıslar, otobüsün geç gelmesine sinirlenip taşla camını kırarak tuzla buz etti. Şahıslar kaçarken, durakta bekleyen yolcular ise mağdur oldu.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.