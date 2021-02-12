(Özel) İstanbul’da genç kadının dehşeti yaşadığı olay kamerada

Avcılar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında kamyonetle “makas” atarak ilerleyen bir maganda, cadde üzerinde otomobille seyreden kadının önüne kırdı. Kazadan sonra kamyonetteki magandalar ters istikamete doğru kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kadın, magandaların peşinden koşarken, bir yandan da telefonla polisi aradı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.
Genç kadın güpegündüz dehşeti yaşadıOlayın ardından kamyonetten inen maganda ve arkadaşları araçtaki hasara baktı. Kadının bağırışları arasında magandalar kamyonete binerek ters istikamete doğru kaçtı. Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen kadın önce koşarak magandaları kovaladı. Bir yandan da cep telefonuyla polise ulaşmaya çalıştı. Olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası plakası yere düşen kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.