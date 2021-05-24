(Özel) İstanbul’da hint keneviri operasyonu: Merdiven altında 13 kök ele geçirildi

Kağıthane Mobil Park polisi hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine metruk bir binaya baskın düzenledi. Baskında merdiven altına gizlenmiş 10 saksı içerisinde 13 kök hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri yetiştiren şahıs ise gözaltına alındı.
13 kök hint keneviri ele geçirildiŞahsın kenevir yetiştirilmesinde kullanılan malzemeler içeriye girdiğinin tespit edilmesi üzerine eve baskın düzenlendi. Mobil park polisi, merdiven altındaki 10 saksının içerisinde 13 adet kök hint keneviri ele geçirdi. Aramaların ardından kenevirlere el konulurken, Raif Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kenevirler ve şahıs ise Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.