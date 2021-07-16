(Özel) İstanbul’da İETT Garajı’nda feci olay: “Eşimin gömüldüğü yere gömün beni”

Kağıthane’deki İETT Garajı’nda 13 yıldır görev yapan 47 yaşındaki güvenlik görevlisi, “Eşimin gömüldüğü yere gömün beni” notu bıraktıktan sonra kulübede kendini silahla başından vurdu. Olay yerinde can veren görevlinin yakın zamanda kanserden eşini ve hasta doğan oğlunu kaybettiği ortaya çıktı.
Kanserden eşini ve hasta doğan oğlunu kaybetmişKısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Babahanoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatarak adamın bıraktığı notu incelemeye alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babahanoğlu’nun kısa bir süre önce kanserden eşini ve hasta doğan oğlunu kaybettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri tabancaya incelemek üzere el koydu. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Babahanoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adamın cenazesi Adana’da toprağa verildi.