(Özel) İstanbul’da ilginç kaza kamerada

Çağlayan’da annesini hastaneye götürmek üzere bindiği otomobiliyle geri manevra yapan kadın sürücü yokuştaki merdivenleri hesaba katmayınca defalarca takla atarak durabildi. İlginç kaza kameralara yansırken, sürücü kullanılamaz hale gelen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.
Neye uğradığını şaşıran kadının yaşadığı kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücü otomobiline bindikten sonra karşı istikametten kapalı kasa minibüs geliyor. Minibüs geçmekte zorlanınca otomobil sürücüsü yol vermek için geri manevra yapıyor. O esnada merdiven basamağına takılan otomobil takla atıyor. Birkaç kez takla atan otomobil park halindeki araca çarparak durabiliyor.
“Annesini hastaneye götürecekti, onu görünce annesi de düştü”Olayın ardından araç içerisinden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, kazayla ilgili rapor istemediğini belirterek aracı çekici yardımıyla kaldırttı. Kazayla ilgili konuşan mahalle sakini, “Gece şurada araba giderken ters döndü. Kıza bir şey olmadı ama araba kötüydü. Arabadan vatandaşlar çıkarttı. Durumu iyiydi, annesini hastaneye götürecekti. Onu görünce annesi de düştü” dedi.