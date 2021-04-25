(Özel) İstanbul’da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü

Kağıthane’de motosikletiyle seyreden kurye cadde üzerinde kapağı ters takılan rögara düştü. Neye uğradığını şaşıran sürücü yara almadan kurtulurken, polis ise inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde rögar kapağı, yol bakım ve onarım çalışma yapılması sonrası yerine ters şekilde takıldı. Bunun üzerine akşamüstü 34 CBZ 729 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Serkan Kürkçü, rögarın üzerinden geçtiği esnada kapağın çökmesi sonucu içine girdi. Neye uğradığını şaşıran adam yere savrulurken, motosikletin ön tekerliği ise rögarın içinde kaldı. Ölümden dönen sürücü olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda rögar kapağının ters takıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri çalışmaların ardından tutanak tutarken, motosiklet ise rögardan çıkartıldı.