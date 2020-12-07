(Özel) İstanbul’da ilginç kazalar kamerada

Beyoğlu’nda sokak arasında seyir halinde olan motosikletli bir kurye, kontrolü kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Kasımpaşa’da tek tekerlek üzerinde gitmeye çalışan motosikletli kurye yere savrulurken, Gaziosmanpaşa’da ise çöp konteynerine çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İlginç kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.
Şov yaparken yere savrulduKasımpaşa’da geçtiğimiz ay meydana gelen bir başka kazada da, şov için motosikletle tek tekerlek üzerinde giden kurye dengesini kaybederek yere savruldu. Gaziosmanpaşa’da ise çöp konteynerine çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İlginç kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.