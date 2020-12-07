(Özel) İstanbul’da ilginç kazalar kamerada

Beyoğlu’nda sokak arasında seyir halinde olan motosikletli bir kurye, kontrolü kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Kasımpaşa’da tek tekerlek üzerinde gitmeye çalışan motosikletli kurye yere savrulurken, Gaziosmanpaşa’da ise çöp konteynerine çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İlginç kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Kasımpaşa’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, sokak arasında seyir halinde olan motosikletli kurye bir anlık dalgınlık sonucu gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki otomobile çarparken, kurye ise yere savrularak yaralandı.

Şov yaparken yere savruldu

Kasımpaşa’da geçtiğimiz ay meydana gelen bir başka kazada da, şov için motosikletle tek tekerlek üzerinde giden kurye dengesini kaybederek yere savruldu. Gaziosmanpaşa’da ise çöp konteynerine çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İlginç kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.