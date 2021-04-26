(Özel) İstanbul’da ilginç olay: Çarptığı adamı hastaneye götürürken gözaltına alındı

Kağıthane’de bir sürücü cadde üzerinde seyrettiği esnada yaşlı bir adama çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza sonrası sürücü, ambulansı beklemeden olay yerini bozarak yaralı adamı ön camı kırılan araçla hastaneye götürmek istedi. Bu şekilde araç kullanması yasak olan sürücü, polis ekipleri tarafından durdurulduktan sonra gözaltına alınırken, yaralı ise ambulansla hastaneye götürüldü.
Ön camı kırık araçla yaralı götürürken yakalandıSürücüye ön camı kırık şekilde yola devam etmesinin yasak olduğunu belirten polis ekipleri, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise üst araması yapıldıktan sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Camı kırık olan araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.