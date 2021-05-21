(Özel) İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Köpük kutularından kaçak sigara fışkırdı

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulduktan sonra alkol ve sigara ticareti yapıldığını tespit ettikleri bir eve operasyon düzenledi. Baskın anları kameralara yansırken, aramalarda strafor köpük kutuları, koli ve plastik varil bidonların içerisine gizlenmiş çok sayıda bandrolsüz sigara, alkol, tütün ve sigara filtresi ele geçirildi. Ticareti yapan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Köpük kutularının içerisinden kaçak sigara çıktıAramaların tamamlanmasının ardından kaçakçılık yapan Serkan S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baskın anları ve aramalar ise kameralara yansıdı. Öte yandan ele geçirilen kaçak tekel ürünleri ve şüpheli Emirgan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada ifadesi alınan şahsa “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Evde ele geçirilen kaçak ürünlere ise savcılığın talimatıyla el konuldu.