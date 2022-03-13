banner4556

(ÖZEL) İstanbul’da kar yağışı kazalara sebep oldu

banner4664

İstanbul’a etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu. Kağıthane ve Okmeydanı’nda buzlanmanın sebep olduğu trafik kazalarında maddi hasar meydana geldi.

(ÖZEL) İstanbul’da kar yağışı kazalara sebep oldu
banner4581
banner4336

İstanbul’a etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu. Kağıthane ve Okmeydanı’nda buzlanmanın sebep olduğu trafik kazalarında maddi hasar meydana geldi.

İstanbul’a etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu. Okmeydanı ve Çağlayan’da ara sokakları kullanan sürücüler buzlanmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybederek kazalara neden oldu. Kimi araçlar park halindeki araçlara çarparak durabilirken kimi araçlar da kaldırıma çıkarak durabildi. Meydana gelen kazalar ise vatandaşların kamerası tarafından görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Aybar kar fırtınası cadde ve sokakları beyaza...
Aybar kar fırtınası cadde ve sokakları beyaza...
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666