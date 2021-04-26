(Özel) İstanbul’da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada

Kağıthane’de akaryakıt istasyonuna giren motosikletli kurye ile çıkış yapan araç sürücüsü çarpıştı. Kaza sonrası kurye tepki gösterdiği adamın kafasına kaskla vurdu. Adamında yumrukla karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Kavga anları İHA kameralarına yansırken, vatandaşların araya girmesiyle ayrılan şahıslar birbirinden şikayetçi olmadı.
Adamın kafasına kaskla vurduŞahısların sözlü tartışması küfürleşmeye dönüşünce kurye elindeki kaskla adamın kafasına vurdu. Adamın da yumruk atarak karşılık vermesi üzerine ortalık karıştı. Yumruklaşan şahısları bir süre sonra vatandaşlara araya girerek ayırdı. Kavganın ardından sürücü ve kurye olay yerinden ayrıldı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise İHA kameralarına yansıdı.