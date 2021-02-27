(Özel) İstanbul’da kısıtlamada açık olan kıraathaneye baskın kamerada

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama saatlerinde açık olduğu ihbarını aldıkları bir kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında içeride kağıt oyunu oynayan 18 kişiye toplamda 62 bin 441 lira idari para cezası uygulandı. Baskın anı ise kameralara yansıdı.
18 kişiye 62 bin 441 lira cezasıMasalarda oturan çok sayıda şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Bunun üzerine Bağcılar polisi, 18 kişiye “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 62 bin 441 lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan işyeri ise Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. İşletmeci ise adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.