(Özel) İstanbul’da korku dolu anlar: Otomobil 10 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını ezdi

Kağıthane’de sokakta oynayan 10 yaşındaki Merve Özkök, kamyonetin yolu kapatmasıyla nedeniyle geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, bacakları ezilerek yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araç sokakta geri manevra yapıyor. Kız çocuğu ise geriye yürümeye başlıyor. Araç küçük kıza çarparak bacaklarının üstünden geçiyor. Çocuğun arkadaşları ve sürücü ile eşi araçtan iniyor. Çocuğu aracın altından çıkartıp kenara koyuyorlar.
Sürücü emniyete götürüldüÖte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Görgü şahitleri ve güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan polis, sürücünün kusurlu olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından sürücü Korhan Gümüş, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.