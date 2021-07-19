(Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada: Yaralı halde motorla kaçtı, hastanede öldü

Kağıthane’de gece alkol aldığı kişiden borç meselesi yüzünden tokat yedikten sonra giden ve birkaç saat sonra geri gelen 26 yaşındaki genç, çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralandı. Yaralı halde katil zanlısının motosikletine binerek kaçan ve yığıldığı yerde hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara yansırken, kaçan katil zanlısı Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan 3 saat sonra kıskıvrak yakalandı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Mehmet Özçalkap 30 yaşındaki Halit K. ile buluştu. Birlikte bir şeyler yiyip alkol alan ikili arasında bir süre sonra borç verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halit K.’dan tokat yiyen Özçalkap, bulundukları yerden ayrıldı.

Yaralı halde motorla kilometrelerce gitti

Olaydan yaklaşık 3 saat sonra Özçalkap, Halit K.‘yı arayarak bulunduğu yerin konumunu istedi. Bir süre sonra sokağa gelen Özçalkap, Halit K.’ya bıçakla saldırmaya başladı. Halit K.’nın da bıçakla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada Özçalkap, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ikili birbirlerinden uzaklaşırken, Özçalkap katil zanlısının motosikletine binerek kaçmaya başladı. Yaralı halde kilometrelerce yol giden Özçalkap, Dereboyu Caddesi üzerinde motosikletinden inerek sokak üzerinde yürümeye başladı.

Kağıthane polisi adım adım iz sürdü

Kısa bir süre sonra yere yığılan genç, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından ihbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ölen şahsın görüldüğü sokaktaki motosikleti ve üzerindeki kan izlerini gören ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Motosikletin plakasından yola çıkarak sahibi Halit K.’ya ulaşan Kağıthane polisi, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’ndeki kayıtlı adresine gittiğinde kendisine ulaşamadı.

Annesinin evinde kıskıvrak yakalandı

Şahsın dedesinin Harmantepe Mahallesi’ndeki evinde kaldığı bilgisine ulaşılması üzerine adrese giden ekipler, sokakta ve binanın merdivenlerinde kan izleri olduğunu tespit etti. Binanın kameralarını da incelemeye alan ekipler, gencin hayatını kaybettiği kavganın görüntülerine ulaştı. Çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eve tekrar gelmediği tespit edilen Halit K.‘yı annesinin Yeşilpınar’daki evinde kıskıvrak yakaladı.

“Borç meselesi yüzünden kavga ettik”

Gözaltına alınan katil zanlısı şahıs hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Büroda ifadesi alınan Halit K., borç verme konusundan dolayı Mehmet Özçalkap ile kavga ettiklerini, gece oturup bir şeyler içtiklerini daha sonra kendisinin tokat attığını Mehmet’in giderek 2-3 saat sonra konum isteyip tekrar geldiğini tartışmaya başladıklarını söyledi. Kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet’in bıçak alarak kendisine saldırdığını, Mehmet’in elindeki bıçağı alarak kendisini korumak için salladığını ve bacağından yaraladığını, kendisinin de yaralandığı söyledi.

Katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Öte yandan emniyete “uyuşturucu madde kullanmak” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından 3 adet kaydı olan Halit K. “Kasten adam öldürme” suçundan adli işleminin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hayatını kaybeden Mehmet Özçalkap’ın ise 5 adet “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.