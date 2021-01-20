(Özel) İstanbul’da korkutan patlama kamerada

İstanbul Göktürk’te gece saatlerinde yeraltı kablolarında başlayan yangın park halindeki otomobili yakarak kül etti. Korku dolu anlar kameralara yansırken, olaya müdahale etmeye gelen itfaiye ekipleri yaşanan patlama sonucu ölümden döndü.
İtfaiye ekipleri ölümden döndüAracın alev alev yandığı olayda korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın müdahale etmek için harekete geçmeye başladı. Tam o esnada otomobilde bir patlama meydana geldi. Patlamadan kimse yara almadı. Paniği yaşandığı olay ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.