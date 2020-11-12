(Özel) İstanbul’da korkutan rögar kapağı kazası kamerada

Kağıthane’de açılan rögar kapağına lastiği giren kargo aracı kaza yaptı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, ters istikamete dönen aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu.
“Araç dönüp kaldırıma çıktı”Olayın ardından sürücü Erdoğan’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler incelemelerin ardından kazayla ilgili tutanak tuttu. Belediye ekipleri ise kazaya neden olan rögar kapağını yerine koyarak çevresini asfaltladı. Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Rögar kapağı oradan çıkıp buraya kadar gelmişti. Sonra biz bunu alıp tekrardan yerine koyduk. Akşam bir daha çıkmış. İleride kaza olmuş, kargo aracı girmiş. Sonra araç dönüyor kaldırıma çıkıyor” dedi.