(Özel) İstanbul’da kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimler esnasında bir kuaförden açık sürgülü kapıyla geçiş yapılan bir kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye 17 bin 345 lira idari para cezası kesildi. Şahısların polis baskına karşım güvenlik kamera sistemi de kurdukları tespit edildi.
Kuaför görünümlü kıraathaneBaskında içeride beş kişinin bulunduğu, masa üzerinde ve altında içilmeye hazır açık vaziyette alkol şişeleri olduğu görüldü. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet" suçundan toplamda 17 bin 345 lira idari para cezası kesildi. Baskın anı ise kameralara yansıdı.