(Özel) İstanbul’da minibüsle motosiklet çalan hırsızlara suçüstü

Kağıthane’de minibüs ile gelen 3 şüpheli, sokaktaki bir motosikleti çalarak kaçmaya başladı. Minibüsü tespit ederek kovalayan Kağıthane Devriye Ekipleri Amirliği Yunus Timleri şüphelileri suçüstü kıskıvrak yakaladı. Suç dosyaları kabarık çıkan şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi saat 21.15 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi, Kavaklıdere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, minibüs ile olay yerine gelen şüpheliler, park halindeki motosikletli çaldılar. İhbar üzerine, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Yunus Timlerince yapılan çalışmalarda, Gültepe Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde görülen minibüs durduruldu. Durdurulan araçtan Murat B. (39), Ömer Faruk Y. (27) ve Mehmet Han E. (21) isimli şüpheliler indirilirken, minibüsün arka kısmında çalıntı ihbarı yapılan motosikletin bulunduğu tespit edildi.

Suç dosyaları kabarık çıktı

Şüphelilere yönelik yapılan GBT sorgusunda Mehmet Han E. isimli şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından aramasının bulunduğu, diğer şahıslarında benzer suçlardan sabıkasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Çeliktepe Bestami Şeker Karakolu’na teslim edilirken, ekipler tarafından yakalanan minibüs ile motosiklet otoparka götürüldü.