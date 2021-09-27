(Özel) İstanbul’da minibüsle motosiklet çalan hırsızlara suçüstü

Kağıthane’de minibüs ile gelen 3 şüpheli, sokaktaki bir motosikleti çalarak kaçmaya başladı. Minibüsü tespit ederek kovalayan Kağıthane Devriye Ekipleri Amirliği Yunus Timleri şüphelileri suçüstü kıskıvrak yakaladı. Suç dosyaları kabarık çıkan şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Suç dosyaları kabarık çıktı
Şüphelilere yönelik yapılan GBT sorgusunda Mehmet Han E. isimli şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından aramasının bulunduğu, diğer şahıslarında benzer suçlardan sabıkasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Çeliktepe Bestami Şeker Karakolu’na teslim edilirken, ekipler tarafından yakalanan minibüs ile motosiklet otoparka götürüldü.