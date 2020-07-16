Kaza, geçtiğimiz 5 Temmuz Pazar günü gece saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletliyle eve dönmek üzere yola koyulan Buğra A, cadde üzerinde seyrettiği esnada kağıt toplayıcının yoldan ilerlediğini gördü. Sürücü korna çalmasına rağmen yoldan çekilmeyen toplayıcıyla çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan motosikletten düşerek yere savrulan Buğra A, yerde metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazanın ardından hafif yaralanan ve bir süre sonra ayağa kalkan sürücü, toplayıcıya sert tepki gösterdi. Motosikletli Buğra A. kask kamerasına yansıyan kaza anını sosyal medyada paylaştı.
(Özel) İstanbul’da motosikletli ile kağıt toplayıcısının çarpıştığı kaza kamerada
SEFAKÖY’DE CADDE ÜZERİNDE SEYİR HALİNDE OLAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, YOLDAN İLERLEYEN KAĞIT TOPLAYICISININ ARACINA ÇARPTI. METRELERCE YERDE SÜRÜKLENEN VE YARALANAN MOTOSİKLETLİ TOPLAYICIYA SERT TEPKİ GÖSTERİRKEN, KAZA ANI İSE KASK KAMERALARINA YANSIDI.
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