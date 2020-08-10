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(Özel) İstanbul’da motosikletli magandanın “drift”, “makas” ve “tek teker” terörü kamerada

İSTANBUL’UN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA MOTOSİKLETLİ BİR MAGANDA, ARAÇLARIN ARASINDA “DRİFT” DİYE TABİR EDİLEN YANLAMA HAREKETİ YAPARAK, MAKAS ATARAK VE TEK TEKERLEK ÜZERİNDE GİDEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ. MEGA KENTİN TRAFİĞİNİ ALTINI ÜSTÜNE GETİREN MAGANDA, SÜRÜCÜLERİN CANINI BİR AN OLSUN UMURSAMADI. POLİS, O ANLAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞAN MAGANDAYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

(Özel) İstanbul’da motosikletli magandanın “drift”, “makas” ve “tek teker” terörü kamerada

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak, makas atarak ve tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Mega kentin trafiğini altını üstüne getiren maganda, sürücülerin canını bir an olsun umursamadı. Polis, o anlar sosyal medyadan paylaşan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle drift yaparak makas atan ve tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak E-5 karayolu, TEM ve Şile otoyolu başta olmak üzere mega kentin çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında defalarca tek tekerlek üzerinde giderek ve makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Her fırsatta tek teker üzerinde giderek dehşet saçan sürücü, hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Aynı maganda araçların yoğun olduğu ana yollarda seyrettiği esnada ise “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Maganda olası bir kazaya ramak kalan o anları sosyal medyadan paylaştı.

Polis motosikletli magandanın peşinde

İşlek caddelerde seyrettiği esnada motosikletiyle yanlama yapan ve saniyelerce motosikleti kaydıran maganda, o esnada giden otomobillere de makas attı. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan maganda, mega kentin adeta altını üstüne getirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte terör estirdiği o anları kaydedip sosyal medyada paylaşan motosikletli magandaya yakalamak için çalışma başlattı.

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