(Özel) İstanbul’da müzikholde dehşet anları: “Bu mekanı açtırmayacağım” diyerek kurşun yağdırdı

İkitelli’de otomobille gelen kimliği belirsiz iki şahıs, çıkan kavga sonrası bir müzikhole tabancayla ateş açarak kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, küfürler yağdırarak “Bu mekanı açtırmayacağım” diyen şahıs geldiği otomobille kayıplara karıştı.
“Bu mekanı açtırmayacağım” diyerek kurşun yağdırdıKüfür etmeyi sürdüren saldırgan, “Bu mekanı açtırmayacağım” diye bağırarak ateş açmaya devam etti. Caddeye gelen başka bir saldırgan da tabancayla işyerine kurşun yağdırdı. Saldırının ardında saldırganlar geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.