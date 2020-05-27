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(Özel) İstanbul’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

BEYOĞLU’NDA İHBAR ÜZERİNE BİR EVE OPERASYON DÜZENLEYEN POLİS EKİPLERİ, KOÇBAŞIYLA KAPISINI KIRARAK GİRDİKLERİ EVDEKİ ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI. EVİ DİDİK DİDİK ARAYAN POLİS, DIŞARIDA BİR MİKTAR UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİ.

(Özel) İstanbul’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

Beyoğlu’nda ihbar üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, koçbaşıyla kapısını kırarak girdikleri evdeki şüpheliyi gözaltına aldı. Evi didik didik arayan polis, dışarıda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu polisi, Yenişehir Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde depolandığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, sokaktaki evi bir süre fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eve operasyon düzenlendi.

Nefes kesen operasyonda uyuşturucu bulundu

Operasyonda polis ekipleri, evin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. Evin karanlık olması ve üst kattan sesler gelmesi üzerine silahını çeken polis, kendisine yaklaşan şüpheliyi tabancasını doğrultarak gözaltına aldı. Ardından üst kata çıkan polis, evde didik didik arama yaptı. Ekmek poşetlerinden gazete kağıtlarına kadar her yere bakan polis, evin dışında yaptığı aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Nefes kesen operasyon ise kameralara yansıdı.

Polis, şüpheli şahsı işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürdü.

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