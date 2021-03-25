(Özel) İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada

Eminönü’nde otobüs şoförü, “Akıllı ol, durmuyorum o durakta git kime şikayet edersen et” diyerek tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
“Yolcuyu görmezden gelmek için kafasını çeviriyorlar”Eminönü’nde bindiği otobüs şoförü ile tartışan Ekrem Karagüdekoğlu, “Ben bu duraktan çoğu kez otobüs şoförlerinin yolcu almadığına şahit oldum ve yaşadım. Bu sorunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne şikayet etmeme rağmen halen bir çözüme kavuşturulmadı. Eminönü İskele durağından özellikle yolcu almadan geçiyorlar. Yolcuyu görmezden gelmek için kafasını çeviriyorlar. Otobüs durağında beklerken şoför beni görmemek için kafasını çeviriyor. Işık daha yeni yeşile döndüğü için kendimi otobüsün önüne attım. Bana ’hep aynısını yapıyorsun’ dedi. Ben vatandaş olarak otobüs durağında her seferinde beklemeye devam edeceğim. Bana hakaretler ediyor, bağırıyor. Şoför, git kime şikayet edersen et diyor. Şoför de kendisine bir şey olmayacağı güvencesiyle diyor bunu. Ben şikayetimi gerekli yerlere yaptım. Sonuç alamayacağımı bilmeme rağmen vatandaşlık görevimi yaptım” diye konuştu.