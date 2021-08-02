(Özel) İstanbul’da pavyonda korkunç cinayet: 19 yaşındaki genç öldürüldü

Sarıyer’de arkadaşlarıyla birlikte bir pavyona giden 19 yaşındaki genç iddiaya göre çıkan hesap kavgasında silahla göğsünden vurularak öldürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çok sayıda şahsı gözaltına aldı.
Göğsünden vurularak öldürüldüBurada çıkan kavgada önce öldüresiye darp edilen Nuh Koç, sonra silahla göğsünden ve kasığından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı genç Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Gencin cenazesi ise dün Ayazağa’da toprağa verildi.