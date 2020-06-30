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(Özel) İstanbul’da “pes” dedirten görüntüler kamerada

KORONA VİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA MASKE TAKILMASININ ZORUNLU HALE GETİRİLMESİNE RAĞMEN MEGA KENTTE PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ. NE MASKE TAKAN NE DE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYAN KİMİ GRUP UZUN EŞEK OYNARKEN KİMİLERİ DE HORON TEPİP HALAY ÇEKTİ.

(Özel) İstanbul’da “pes” dedirten görüntüler kamerada

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen mega kentte pes dedirten görüntüler kaydedildi. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan kimi grup uzun eşek oynarken kimileri de horon tepip halay çekti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından İstanbul’da maske takılma zorunluluğu getirilmişti. Yetkililerin sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen hafta sonu mega kentin çeşitli noktalarında “pes” dedirten görüntüler kaydedildi.

Uzun eşek oynayıp horon teptiler

Sarıyer Belgrad Ormanları’nda bir araya gelen bir grup, hoparlör sistemi olan araçlarla yüksek sesli müzikler eşliğinde horon tepti. Kadıköy Moda Parkı’nda başka bir grup ise ne maske takarak ne de sosyal mesafeye uyarak eğlendi. Virüse adeta meydan okuyan diğer bir grup ise uzun eşek oynadı. Beşiktaş Sahili’nde bir başka grup ise iç içe müzik eşliğinde eğlenerek halay çekti. Dakikalarca birbirleriyle temas eden gruplar canlarını hiçe saydı. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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