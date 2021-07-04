(Özel) İstanbul’da polis baskınında ilginç anlar

Güngören’de sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olması gereken bir kıraathaneye baskın yapan polis ekiplerini gören grup, binanın ikinci katından aşağıya atlayarak kaçtı. İlginç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Güngören Gençosman Mahallesi’nde denetim yapan polis ekipleri, bir kıraathanenin açık olduğunu ihbarını aldı. İhbar üzerine işyerine baskın düzenleyen polis ekiplerinin gören kıraathanedeki bir grup, binanın ikinci katından aşağıya atlamaya başladı. Teker teker atlayan şahıslardan biri yere düşerken, yere düzgün düşmeyi başaran şahıslar kaçarak uzaklaştı. Yaşanan o ilginç anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.