(Özel) İstanbul’da polisin çökerttiği “Çift Teker” çetesi üyeleri tutuklandı

İstanbul Kağıthane’de çökertilen organize hırsızlık çetesi üyelerinden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, siyah giyimli ve kilolu bir şahsın olayı gerçekleştirdiğini belirlemesi üzerine Ahmet A. isimli şahsı yakalamıştı. Şahsın ifadelerin doğrultusunda çalışmalara devam eden polis, çok sayıda motosiklet çalan çete üyelerinden Mesut B.’nin çaldığı motosikleti tünel çıkışında kimliği belirsiz bir şahsa teslim ettiğini belirlemiş ve şahsı Feriköy Bayır Sokak üzerinde yakalayarak gözaltına almıştı. Çete üyelerinden sonuncusu olan Burhan Y. ise Sultangazi’de kıskıvrak yakalanmıştı.
Çete üyelerinden 2’si tutuklandıGözaltına alınan Ahmet A., Burhan Y. ve Mesut B.’nin "Motosiklet hırsızlığı" suçlarından çok sayıda kaydı da olduğu ortaya çıkmıştı. Emniyete götürülen çete üyelerinin çaldıkları motosikletleri para karşılığında suç örgütleri ve çetelere sattıkları belirlenmişti. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden 2’si sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mesut B.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.