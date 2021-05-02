(Özel) İstanbul’da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı

Kağıthane’de cadde üzerinde motosikletiyle seyreden kurye, kapağı ters takılan rögara düştü. Olaydan şans eseri yara almadan kurtulan motosiklet sürücüsü Serkan Kürkçü, “Arkamda da hafriyat kamyonu vardı, beni ezmesine ramak kalmıştı. Onu görünce zaten şoka girdim. Bir insanın hayatı bu kadar değersiz mi?” dedi.
“Bir insanın hayatı bu kadar değersiz mi?”
Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Serkan Kürkçü o anları anlattı. Kürkçü, “Ben burada seyir halindeyken rögar kapağının üstüne çıkmamla düşmem bir oldu. Şoka girdim ve ne olduğunu anlamadım. Arkamda da hafriyat kamyonu vardı, beni ezmesine ramak kalmıştı. Onu görünce zaten şoka girdim. Bir insanın hayatı bu kadar değersiz mi? Bunu bize hissettirmek zorundalar mı, inan hiç bilmiyorum. Belediye işçisi, mimarı, inşaat şefi, burayı denetleyen belediye burayı hiç mi görmedi. Burada çalışma vardı, çalışıyorlardı. Buraya bir duba koyulabilirdi, bir şey yapılabilir ve önlem alınabilirdi. Sonuçta burası akan bir cadde ve trafik var. Neden bir insanın hayatını bu kadar görmezden geldiler bende anlamadım. Kazadan sonra dubayı kendim koydum. Motorumda ciddi bir hasar var ama önemli değil. Ben bunu tamir ettirebilirim ama önemli olan candır. Maddi olmasa da manevi bir tazminat istiyorum. Ölebilirdim ve şu an burada olmayabilirdim. Para her şeyi geri getirmiyor. Herkes işini doğru düzgün yapsa bunlar gerçekten yaşanmaz” dedi.Polis ekipleri çalışmaların ardından tutanak tutarken, motosiklet ise rögardan çıkartıldı.