(Özel) İstanbul’da servis minibüsünün takla atıp devrildiği an kamerada

Kağıthane’de bir hazır giyim firmasına ait servis minibüsü, buzlanan yola kayarak takla attıktan sonra devrildi. Feci kaza kameralara yansırken, bir vatandaşın saniyelerle ölümden döndüğü olayda minibüsün içerisindeki 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Vatandaş saniyeler ölümden kurtuldu
Görüntülerde, bir vatandaş buzlanan yolda yürüyerek yukarıya çıkmaya çalışıyor. O esnada bariyerlere çarpan servis minibüsü takla atıyor. Takla atmasının ardından minibüsü devrilerek duruyor. Kazayı duyan çevredeki vatandaşlar minibüsün olduğu yere koşuyor.Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı Yunus Emre Dönmez ve Nergis Çolak’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.