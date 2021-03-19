(Özel) İstanbul’da sitede dehşet anları: Yaşlı kadın 10 metre sürüklendi

Sarıyer’de özel şoförü tarafından spora götürülen 88 yaşındaki bir kadın, dönüşte yaşadığı sitenin içerisinde asansöre bindirilmek için beklediği esnada geri manevra yapan aracın altında kaldı. Şoförün fark etmediği ve yaklaşık 10 metre sürüklenen kadın ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, aracın altından çıkartılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz 25 Şubat Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 yıldır 88 yaşındaki Hekime Yapıcı’nın özel şoförlüğünü yapan Adnan K. olay günü yaşlı kadını araçla evinden alarak spora götürdü. Öğle saatlerinden Yapıcı’ya spor salonundan alan K. araca bindirerek yaşadığı binanın önüne götürdü.

Karşıdan gelen sürücü sürüklendiğini fark etti

Yaşlı kadını burada indiren K, bir süre beklemesini ve aracını park ettikten sonra kendisini asansöre bindireceğini söyledi. Adnan K. aracı park edeceği esnada yaşlı kadın yola doğru çıkarak beklemeye başladı. O esnada karşıdan gelen araca yol vermek isteyen Adnan K. geri manevra yapınca yaşlı kadın, aracın altına girdi. Kadını fark etmeyen sürücü yaklaşık 10 metre geri manevra yaparak aracı boş yere park etti. Karşıdan gelen minibüs şoförünün uyarması sonrası araçtan inen Adnan K. aracın altına bakınca kadını gördü.

Aracın altında 10 metre sürüklendi

İhbar üzerine ise olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine beklenildiği esnada şoke olan sürücü, aracın altındaki kadını vatandaşların yardımıyla çıkarttı. Ağır yaralı olan Hekime Yapıcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

Polis ekipleri ise kazayla ilgili görgü şahitlerinin ifadesine başvurmasının ardından güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonrasında aracın sürücüsü Adnan K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücüye ifadesinin alınmasının ardından “Taksirle Yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü Adnan K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve bilinci kapalı olarak yoğun bakım servisinde tedavi gören kadının geçtiğimiz hafta normal servise alındığı öğrenildi.