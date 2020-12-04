(Özel) İstanbul’da sokak ortasında hayvanı eziyet edip bıçakla kesenlere ceza

Bağcılar’da sokak ortasında kutunun içerisine koydukları tavuğu eziyet ederek bıçakla kesen 3 şahıs, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şahıslara ilgili maddelerden toplamda 5 bin 167 lira idari para cezası kesildi. Hayvana yapılan eziyet ise kameralara yansıdı.
Hayvana eziyet edenlere 5 bin 167 lira ceza
Emniyete götürülen şahıslardan hayvanı kesen Karani S’ye “5199 Sayılı Hayvanları koruma kanununun 12. Maddesinin 1. ve 2. Maddesi” gereğince 704 lira ve bin 763 lira, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900 lira idari para cezası kesildi. Abidin K. ve Muhammed B’ye de maske takmamaktan 900’şer lira idari para cezası kesildi.Toplamda 5 bin 167 lira ceza kesilen şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.