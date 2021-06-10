(Özel) İstanbul’da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı olan bir şahsı drone destekli yapılan çalışma sonucunda havadan tespit ederek yakaladı. Şüphelinin yakalandığı o anlar kameralara yansırken, üzerinden tabanca çıkan şahıs gözaltına alındı.
Suç makinesi havadan yakalandıŞahsın üst aramasını yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Aramaların ardından Metin K. (20) gözaltına alındı. Emniyette “kasten yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “hırsızlık” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçlarından kaydı bulunan şahıs adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Drone destekli uygulama ise kameralara yansıdı.